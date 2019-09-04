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РИА Новости

Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт

15:48 04.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Военная коалиция ОАЭ и Саудовской Аравии в Йемене показала себя неэффективной и начала распадаться, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.
"В случае с Йеменом мы видим, что коалиция неэффективна. Коалиция ОАЭ с Саудовской Аравией в том виде, в котором она существовала, как ее называли "антихуситская коалиция", неэффективна, поскольку в рамках нее произошла подмена общих интересов частными интересами Саудовской Аравии", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Постепенный распад этой коалиции фиксируется ОАЭ как данность, поэтому от прямого военного участия в боевых действиях эмираты последовательно переходят к опоре на "Переходный совет юга", на их военизированные формирования в сфере поддержания стабильности в интересующей их южной части Йемена", - отметил Лукьянов.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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