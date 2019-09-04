Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Военная коалиция ОАЭ и Саудовской Аравии в Йемене показала себя неэффективной и начала распадаться, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

"В случае с Йеменом мы видим, что коалиция неэффективна. Коалиция ОАЭ с Саудовской Аравией в том виде, в котором она существовала, как ее называли "антихуситская коалиция", неэффективна, поскольку в рамках нее произошла подмена общих интересов частными интересами Саудовской Аравии", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Постепенный распад этой коалиции фиксируется ОАЭ как данность, поэтому от прямого военного участия в боевых действиях эмираты последовательно переходят к опоре на "Переходный совет юга", на их военизированные формирования в сфере поддержания стабильности в интересующей их южной части Йемена", - отметил Лукьянов.