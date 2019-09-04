В Британии выделят дополнительные средства на расходы, связанные с Brexit

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании намерено выделить еще 2 миллиарда фунтов стерлингов на расходы, связанные с Brexit, в первый год после выхода Британии из ЕС, заявил британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид.
Выступая с речью о бюджете в парламенте, министр отметил, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям.
"В мои первые дни на посту министра я объявлял о выделении 2 миллиардов фунтов на подготовку к no deal Brexit (без сделки – ред.) и сегодня я объявляю, что мы выделяем на подготовку к Brexit еще 2 миллиарда в следующем году. Это означает больше сотрудников на границе, лучшую транспортную инфраструктуру и в аэропортах, а также поддержку бизнесу", - сказал Джавид.