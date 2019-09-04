Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:37Z
https://ria.ru/20190904/1558294140.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/90/1556359096_0:285:3103:2030_1036x0_80_0_0_0489725ac860159c5128a98e90cdacff.jpg
РИА Новости

В Британии выделят дополнительные средства на расходы, связанные с Brexit

15:37 04.09.2019
116
© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
© Hannah McKay
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании намерено выделить еще 2 миллиарда фунтов стерлингов на расходы, связанные с Brexit, в первый год после выхода Британии из ЕС, заявил британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид.
Выступая с речью о бюджете в парламенте, министр отметил, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям.
"В мои первые дни на посту министра я объявлял о выделении 2 миллиардов фунтов на подготовку к no deal Brexit (без сделки – ред.) и сегодня я объявляю, что мы выделяем на подготовку к Brexit еще 2 миллиарда в следующем году. Это означает больше сотрудников на границе, лучшую транспортную инфраструктуру и в аэропортах, а также поддержку бизнесу", - сказал Джавид.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
15:11РИА Новости
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit
110001
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаСаджид ДжавидЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Берлин оценил вероятность заключения соглашения с Лондоном по Brexit
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit
Сотрудник полиции в Испании
В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны
Лента
новостей
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Полагаться на возможность новой отсрочки Brexit не стоит, заявили в ЕК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию
Статуя Фемиды в суде
Парижский суд оштрафовал основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
В Калининградской области уничтожат около 43 тысяч свиней из-за АЧС
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
США и ЕС не начали переговоры по торговому договору, заявили в ЕК
Валерия Гонтарева
Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал предложение об особом статусе отношений с ЕС
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Надписи в здании нижней палаты парламента Казахстана перевели на латиницу
Джузеппе Конте
Конте сформировал новое правительство Италии
Мэр Киева Виталий Кличко
Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Лента новостейМолния