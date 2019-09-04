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РИА Новости

В МЭР разрабатывают сценарии экономического развития до 2050 года

15:40 04.09.2019 (обновлено: 15:41 04.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Минэкономразвития приступили к разработке сверхдолгосрочной программы экономического развития РФ на период до 2050 года, программа предусматривает четыре сценария, сообщила заместитель директора департамента министерства Лариса Корепанова, выступая на Климатическом форуме городов в Москве.
"Разрабатывается (Минэкономразвития - ред.) сейчас стратегия долгосрочного развития до 2050 года. Такие стратегии у нас в стране отсутствуют, максимальное прогнозирование и стратегическое планирование - это 2036 год. Мы разработаем, посчитаем, посмотрим четыре сценария развития нашей страны. У каждого сценария мы оцениваем стоимость достижения отметок, заложенных в этих сценариях", - отметила она.
"Мне больше всего нравится третий сценарий на базе ускоренного технологического развития. Будут включены на полную мощность меры по энергоэффективности, набор мер в сфере возобновляемой энергетики, где это экономически выгодно. Он не скажу, что легкореализуемый, но наиболее реалистичный сценарий для нашей страны. Будет прекрасный опыт экономического развития и роста ВВП на фоне снижения выбросов парниковых газов", - добавила Корепанова.
Она уточнила, что четвертый сценарий в том числе предусматривает выполнение цели Парижского соглашения, которая состоит в удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса.
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"Этот сценарий выводит нас в совсем другую страну. Если мы будем жить по нему, а придется постараться и вложить много денег, то мы будем жить в совсем другой стране. Мы передвинемся на совершенно новую технологическую платформу", - добавила Корепанова.
Ратификация Парижского соглашения планируется Россией до конца 2019 года.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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