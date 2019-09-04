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РИА Новости

В Чувашии будут судить обвиняемых в избиении санитара скорой

15:33 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два жителя чувашского Новочебоксарска предстанут перед судом за избиение санитара скорой помощи, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 26 мая бригада скорой прибыла по вызову во двор дома №14 по улице Советской в Новочебоксарске. Там пьяные обвиняемые избили санитара, а затем скрылись. Медик получил сотрясение мозга.
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Следователи в Чувашии завершили расследование дела в отношении 26-летнего и 19-летнего жителей Новочебоксарска, обвиняемых в "умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений". Кроме того, 19-летнему обвиняемому инкриминируют грабеж и мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 158.1 УК РФ – 3 эпизода).
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 26-летний молодой человек находится под домашним арестом, а 19-летний обвиняемый, которому также инкриминируется хищение товаров из магазинов, находится под стражей.
Отмечается, что обвиняемые дали признательные показания, а 19-летний молодой человек полностью возмести материальный ущерб магазинам. В ходе следствия также было установлено, что ранее оба обвиняемых неоднократно привлекались к уголовной ответственности, при этом 26-летний фигурант имеет непогашенную судимость за кражу с незаконным проникновением в жилище.
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