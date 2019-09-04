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РИА Новости

В Москве один человек пострадал при падении перегородки на стройке

15:28 04.09.2019 (обновлено: 15:29 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при падении перегородки в ходе строительства административного здания в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении отделочных работ на втором этаже административного здания новой постройки на улице Сретенка произошло падение перегородки на строителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Обстоятельства происшествия выясняются.
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