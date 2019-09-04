В Москве один человек пострадал при падении перегородки на стройке

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при падении перегородки в ходе строительства административного здания в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении отделочных работ на втором этаже административного здания новой постройки на улице Сретенка произошло падение перегородки на строителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Обстоятельства происшествия выясняются.