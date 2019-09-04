Эксперт рассказал, к чему может привести конфликт в Йемене

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019 . Архивное фото

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Продолжение конфликта в Йемене приведет к возникновению иностранных военных баз в Красном море и потере инициативы в обеспечении безопасности местными государствами, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

"Ситуация в Красном море очень ухудшилась. Этот конфликт породил желание очень многих создавать там новые военные базы. Пока на берегу африканском, но очевидно, что ключевое положение в зоне Баб-эль-Мандебского пролива занимает Йемен", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Именно этот конфликт может привести к тому, что на этой части территории будут большие искушения построить какие-то иностранные военные базы. Тем самым лишив региональное государство контролирующих позиций", - указал Серебров.

По его словам, пока есть возможность вернуть в целом такую архитектуру безопасности, оставить ее в руках региональных держав.

"В случае продолжения конфликта в Йемене это право перейдет нерегиональным актерам. Тогда региональным державам придется смириться с совершенно новыми реалиями и вести свое соперничество в какое-то более мелкое русло", - подчеркнул эксперт.