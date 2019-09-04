Эксперт рассказал, к чему может привести конфликт в Йемене

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Продолжение конфликта в Йемене приведет к возникновению иностранных военных баз в Красном море и потере инициативы в обеспечении безопасности местными государствами, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
"Ситуация в Красном море очень ухудшилась. Этот конфликт породил желание очень многих создавать там новые военные базы. Пока на берегу африканском, но очевидно, что ключевое положение в зоне Баб-эль-Мандебского пролива занимает Йемен", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Именно этот конфликт может привести к тому, что на этой части территории будут большие искушения построить какие-то иностранные военные базы. Тем самым лишив региональное государство контролирующих позиций", - указал Серебров.
По его словам, пока есть возможность вернуть в целом такую архитектуру безопасности, оставить ее в руках региональных держав.
"В случае продолжения конфликта в Йемене это право перейдет нерегиональным актерам. Тогда региональным державам придется смириться с совершенно новыми реалиями и вести свое соперничество в какое-то более мелкое русло", - подчеркнул эксперт.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.