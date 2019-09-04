Глава Якутии призвал увеличить возрастной ценз субсидирования билетов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Максимальный возраст жителей Дальнего Востока, имеющих право на покупку льготных авиабилетов, необходимо увеличить до 30 лет, сообщил на заседании Госсовета в рамках ВЭФ глава Якутии Айсен Николаев.

Сейчас воспользоваться субсидированными авиабилетами могут жители Дальнего Востока до 23 лет и пенсионеры.

"Государство может начать субсидировать региональные перевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов", - сказал Николаев.

Он отметил, что одна из острых проблем ДФО - транспортная доступность. "Сегодня треть всех населенных пунктов региона не имеет связи по автодорогам, а у четырех субъектов нет круглогодичного выхода в федеральную транспортную сеть. Требуется строительство и реконструкция аэропортов, модернизация дорог", - сказал глава Якутии.

Николаев отметил важность строительства моста через реку Лена в Якутии, которая свяжет три федеральные и пять региональных трасс, повысит транспортную доступность региона с 21% до 83%. "Такой же мощный импульс Дальнему Востоку даст строительство Владивостокской кольцевой автодороги, реконструкция аэропортов и морских портов, дальнейшее строительство федеральных автодорог в регионах округа", - сказал он.