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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии призвал увеличить возрастной ценз субсидирования билетов в ДФО

15:13 04.09.2019 (обновлено: 15:59 04.09.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Максимальный возраст жителей Дальнего Востока, имеющих право на покупку льготных авиабилетов, необходимо увеличить до 30 лет, сообщил на заседании Госсовета в рамках ВЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
Сейчас воспользоваться субсидированными авиабилетами могут жители Дальнего Востока до 23 лет и пенсионеры.
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"Государство может начать субсидировать региональные перевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов", - сказал Николаев.
Он отметил, что одна из острых проблем ДФО - транспортная доступность. "Сегодня треть всех населенных пунктов региона не имеет связи по автодорогам, а у четырех субъектов нет круглогодичного выхода в федеральную транспортную сеть. Требуется строительство и реконструкция аэропортов, модернизация дорог", - сказал глава Якутии.
Николаев отметил важность строительства моста через реку Лена в Якутии, которая свяжет три федеральные и пять региональных трасс, повысит транспортную доступность региона с 21% до 83%. "Такой же мощный импульс Дальнему Востоку даст строительство Владивостокской кольцевой автодороги, реконструкция аэропортов и морских портов, дальнейшее строительство федеральных автодорог в регионах округа", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладивостокЯкутияЭкономика
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