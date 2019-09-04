Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:48Z
https://ria.ru/20190904/1558292122.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3142:1767_1036x0_80_0_0_968f7cd504452cfd96088c2a91b308b5.jpg
РИА Новости

В правительство внесли проект о льготах для книжных магазинов

14:48 04.09.2019
37
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило и внесло в правительство законопроект, предоставляющий книжным магазинам право льготной аренды в учреждениях культуры, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам на Московской международной книжной ярмарке.
Документ предусматривает, что организации, а также индивидуальные предприниматели могут размещать книжные магазины в театрах, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры на условиях льготной аренды. Законопроект не обязывает учреждения культуры сдавать закрепленные за ними помещения по льготной цене, а предоставляет им право выбора.
"Россия занимает одно из последних мест в Европе, и я боюсь, что уже в мире, по количеству книжных магазинов на душу населения... Это произошло, к сожалению, в 90-е годы, когда вся торговая сеть была приватизирована", - сообщил министр.
По его словам, по большому счету книжные магазины представляют собой больше учреждения культуры, чем торговые точки.
"Именно поэтому министерством культуры РФ подготовлен и внесен в правительство законопроект, который предоставляет право льготной аренды для книжных магазинов, занимающихся именно продажей книг. Я не говорю о сувенирах – именно те магазины, которые занимаются продажей книг, будут иметь льготные права получать помещения для торговли в учреждениях культуры", - заключил Мединский.
На станции метро Пушкинская в Москве.
7 декабря 2018, 08:27РИА Новости
В московском метро появилась виртуальная книжная полка с портретом Пушкина
200000
Обсудить 0
Министерство культуры РФВладимир МединскийЕвропаРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством
РИА
Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор
Красная икра
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру и рыбу
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Дом культуры в Липецкой области сделали доступным для инвалидов
Лента
новостей
акула
В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы
Знак Инвалид
В Татарстане запустили проект по доставке сельских пенсионеров в медцентры
Игрушка в палате детской больницы
Онколог призвал контролировать фонды, которые собирают деньги на лечение
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Погибший в ДТП под Волгоградом водитель легковушки мог уснуть за рулем
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
Пост охраны в средней общеобразовательной школе
В Минпросвещения рассказали о работе над усилением безопасности школ
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Медведев утвердил основные сферы для мониторинга правоприменения
Пешеходный переход на рельсы в Омске
В Омске нашли переход "в никуда"
Сотрудник во время обандероливания купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми
Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2019 году составит 23 миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Лента новостейМолния