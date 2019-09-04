В правительство внесли проект о льготах для книжных магазинов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило и внесло в правительство законопроект, предоставляющий книжным магазинам право льготной аренды в учреждениях культуры, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам на Московской международной книжной ярмарке.

Документ предусматривает, что организации, а также индивидуальные предприниматели могут размещать книжные магазины в театрах, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры на условиях льготной аренды. Законопроект не обязывает учреждения культуры сдавать закрепленные за ними помещения по льготной цене, а предоставляет им право выбора.

"Россия занимает одно из последних мест в Европе, и я боюсь, что уже в мире, по количеству книжных магазинов на душу населения... Это произошло, к сожалению, в 90-е годы, когда вся торговая сеть была приватизирована", - сообщил министр.

По его словам, по большому счету книжные магазины представляют собой больше учреждения культуры, чем торговые точки.