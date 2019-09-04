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РИА Новости

Лукашенко обсудил с госсекретарем Совбеза визит Болтона

14:43 04.09.2019 (обновлено: 15:04 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду встречу с государственным секретарем Совета безопасности страны Станиславом Засем, сообщает портал Президента Белоруссии.
Отмечается, что "Александр Лукашенко попросил Станислава Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч, в том числе прошедшего визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве". "Еще одна тема - совместная работа с Россией по проблемам безопасности", - говорится в сообщении.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
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"Тема безопасности сейчас в центре внимания. Благодаря этой теме и Минск сегодня попал в топ новостей по вопросам безопасности в связи с проходящей у нас конференцией, которую проводит ООН", - приводит агентство слова Лукашенко.
Президент также отметил, что как раз перед встречей с Засем в среду обсуждал соответствующие проблемы и выдвинутые белорусской стороной инициативы с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. "Тема эта оказалась актуальной не только в Беларуси, но и Европе, на международной арене", - констатировал белорусский лидер.
Касаясь переговоров с Болтоном, Лукашенко отметил, что "тут скрывать нам нечего". "Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там (в Польше - ред.), высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят - и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее", - пояснил президент.
Лукашенко также попросил Зася оценить ситуацию с вопросами безопасности белорусских граждан и работу правоохранительных органов, особенно КГБ, министерства обороны, милиции, которые обеспечивают безопасность в стране.
Касаясь темы внешних угроз, Лукашенко отметил, что владеет ситуацией и не видит особых угроз. "Но если у вас будут какие-то особенности и вы их видите, скажете мне об этом", - добавил глава государства.
Болтон посещал Белоруссию в прошлый четверг. В рамках визита советник президента США по нацбезопасности пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Макей по итогам переговоров сообщил, что визит состоялся по инициативе американской стороны. Болтон заявил, что на прошедшей встрече с Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами. Между тем советник президента США отметил, что это была "очень важная встреча". После этого Болтон находился с визитом в Варшаве. Позднее он сообщил в Twitter о переговорах с представителями Польши, Украины, Белоруссии. В этой встрече принимал участие Зась.
Станислав Зась
Вчера, 10:12РИА Новости
Совбез Белоруссии призвал не искать скрытых смыслов во встрече с Болтоном
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Станислав ЗасьДжон БолтонАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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