Лукашенко обсудил с госсекретарем Совбеза визит Болтона

МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду встречу с государственным секретарем Совета безопасности страны Станиславом Засем, сообщает Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду встречу с государственным секретарем Совета безопасности страны Станиславом Засем, сообщает портал Президента Белоруссии

Отмечается, что "Александр Лукашенко попросил Станислава Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч, в том числе прошедшего визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве". "Еще одна тема - совместная работа с Россией по проблемам безопасности", - говорится в сообщении.

"Тема безопасности сейчас в центре внимания. Благодаря этой теме и Минск сегодня попал в топ новостей по вопросам безопасности в связи с проходящей у нас конференцией, которую проводит ООН", - приводит агентство слова Лукашенко.

Президент также отметил, что как раз перед встречей с Засем в среду обсуждал соответствующие проблемы и выдвинутые белорусской стороной инициативы с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. "Тема эта оказалась актуальной не только в Беларуси, но и Европе, на международной арене", - констатировал белорусский лидер.

Касаясь переговоров с Болтоном, Лукашенко отметил, что "тут скрывать нам нечего". "Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там (в Польше - ред.), высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят - и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее", - пояснил президент.

Лукашенко также попросил Зася оценить ситуацию с вопросами безопасности белорусских граждан и работу правоохранительных органов, особенно КГБ, министерства обороны, милиции, которые обеспечивают безопасность в стране.

Касаясь темы внешних угроз, Лукашенко отметил, что владеет ситуацией и не видит особых угроз. "Но если у вас будут какие-то особенности и вы их видите, скажете мне об этом", - добавил глава государства.