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РИА Новости
Культура

Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel

15:18 04.09.2019
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© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel, приняв участие в сериале Disney+ по комиксам "Железное сердце", сообщает We Got This Covered.
Их главная героиня – девочка-подросток Рири Уильямс – создает себе костюм, напоминающий броню Железного человека. Ее персонаж появляется в тот момент, когда Старк находится в коме, но он все равно начинает тренировать ее в образе виртуального помощника. По информации издания, озвучкой нового персонажа (по аналогии с ДЖАРВИС) займется Роберт Дауни— младший.
В Marvel пока официально не подтвердили эту информацию, но известно, что ранее актер поддержал идею съемок сериала.
Многие фанаты сильно разочаровались из-за того, что Железный человек не вернулся в "Человеке-пауке: Вдали от дома", который стал последним фильмом о спайдермене в киновселенной.
Актер Роберт Дауни младший на премьере фильма Железный человек 3 в Лондоне, Великобритания
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