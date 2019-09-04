МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel, приняв участие в сериале Disney+ по комиксам "Железное сердце", . Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel, приняв участие в сериале Disney+ по комиксам "Железное сердце", сообщает We Got This Covered.

Их главная героиня – девочка-подросток Рири Уильямс – создает себе костюм, напоминающий броню Железного человека. Ее персонаж появляется в тот момент, когда Старк находится в коме, но он все равно начинает тренировать ее в образе виртуального помощника. По информации издания, озвучкой нового персонажа (по аналогии с ДЖАРВИС) займется Роберт Дауни— младший.

В Marvel пока официально не подтвердили эту информацию, но известно, что ранее актер поддержал идею съемок сериала.