МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel, приняв участие в сериале Disney+ по комиксам "Железное сердце", сообщает We Got This Covered.
Их главная героиня – девочка-подросток Рири Уильямс – создает себе костюм, напоминающий броню Железного человека. Ее персонаж появляется в тот момент, когда Старк находится в коме, но он все равно начинает тренировать ее в образе виртуального помощника. По информации издания, озвучкой нового персонажа (по аналогии с ДЖАРВИС) займется Роберт Дауни— младший.
В Marvel пока официально не подтвердили эту информацию, но известно, что ранее актер поддержал идею съемок сериала.
Многие фанаты сильно разочаровались из-за того, что Железный человек не вернулся в "Человеке-пауке: Вдали от дома", который стал последним фильмом о спайдермене в киновселенной.
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