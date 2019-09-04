СМИ: греческая полиция применила слезоточивый газ в лагере мигрантов

АФИНЫ, 4 сен – РИА Новости. Сотни беспризорников устроили беспорядки в центре размещения мигрантов Мориа на острове Лесбос, полиция применила слезоточивый газ, сообщает телеканал Skai.
В лагере размещены около девяти тысяч человек при том, что он рассчитан на три тысячи человек. Власти пытаются вывезти мигрантов на север Греции, но ежедневно с турецкого побережья прибывают новые.
#Λέσβος: #σοβαρά #επεισόδια στο #Κέντρο υποδοχής της Μόριας - https://t.co/BMC2uE17Ci - #επεισόδια #Κέντρο #Λέσβος #Μόρια #σοβαρά #υποδοχή - #bluesky #blueskytv pic.twitter.com/obb5hVJmMl— BLUESKYTV.gr (@blueskytvgr) September 4, 2019
В среду около 300 подростков без родителей устроили беспорядки, требуя немедленно перевезти их из Мориа, произошли столкновения. Местные СМИ сообщают, что мигранты начали забрасывать друг друга камнями.
В лагерь прибыли усиленные отряды полиции, они применили слезоточивый газ, сообщает телеканал.