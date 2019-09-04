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РИА Новости

СМИ: греческая полиция применила слезоточивый газ в лагере мигрантов

14:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
АФИНЫ, 4 сен – РИА Новости. Сотни беспризорников устроили беспорядки в центре размещения мигрантов Мориа на острове Лесбос, полиция применила слезоточивый газ, сообщает телеканал Skai.
В лагере размещены около девяти тысяч человек при том, что он рассчитан на три тысячи человек. Власти пытаются вывезти мигрантов на север Греции, но ежедневно с турецкого побережья прибывают новые.
В среду около 300 подростков без родителей устроили беспорядки, требуя немедленно перевезти их из Мориа, произошли столкновения. Местные СМИ сообщают, что мигранты начали забрасывать друг друга камнями.
В лагерь прибыли усиленные отряды полиции, они применили слезоточивый газ, сообщает телеканал.
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