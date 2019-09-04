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РИА Новости

Два человека пострадали из-за пожара в Нижегородской области

14:26 04.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в здании градирни на территории промзоны в городе Дзержинск, возгорание уже потушено, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. По данным диспетчерской службы, два человека пострадали.
"При проведении ремонтных работ на территории Восточной промзоны произошло возгорание не эксплуатируемой градирни. Ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет", - информируют спасатели.
Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинска отмечает, что при возгорании пострадали два человека.
"Угрозы жизни и здоровью населения нет", - подчеркивается в сообщении.
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