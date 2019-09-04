Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш заявил, что обозначение радикального движения "Талибан" в проекте соглашения с США как "Исламского эмирата Афганистана" недопустимо, сообщает телеканал Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш заявил, что обозначение радикального движения "Талибан" в проекте соглашения с США как "Исламского эмирата Афганистана" недопустимо, сообщает телеканал 1TV

Ранее телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что "Талибан" в проекте соглашения, которое готовится в ходе переговоров с представителями США, обозначается как "Исламский эмират Афганистан" по имени бывшего государства талибов. Отмечалось, что включение в текст договора выражения "Исламский эмират Афганистан" является попыткой компромисса с талибами.

Даниш пояснил, что подобное обозначение талибов является недопустимым, "поскольку нарушает конституцию Афганистана и национальный суверенитет страны".

По мнению наблюдателей, проект соглашения с фразой "Исламский эмират Афганистан", если его окончательно утвердят, будет означать дипломатическую победу талибов, которые после потери власти в 2001 году рассматривали себя как "теневое правительство" Афганистана.

Частично признанное государство Исламский эмират Афганистан существовало в 1996—2001 годах на большей части территории Афганистана. Режим талибов был свергнут в 2001 году в результате военной интервенции США и их союзников.