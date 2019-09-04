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РИА Новости

Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США

14:19 04.09.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniКабул
Кабул
© REUTERS / Omar Sobhani
Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш заявил, что обозначение радикального движения "Талибан" в проекте соглашения с США как "Исламского эмирата Афганистана" недопустимо, сообщает телеканал 1TV.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что "Талибан" в проекте соглашения, которое готовится в ходе переговоров с представителями США, обозначается как "Исламский эмират Афганистан" по имени бывшего государства талибов. Отмечалось, что включение в текст договора выражения "Исламский эмират Афганистан" является попыткой компромисса с талибами.
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Даниш пояснил, что подобное обозначение талибов является недопустимым, "поскольку нарушает конституцию Афганистана и национальный суверенитет страны".
По мнению наблюдателей, проект соглашения с фразой "Исламский эмират Афганистан", если его окончательно утвердят, будет означать дипломатическую победу талибов, которые после потери власти в 2001 году рассматривали себя как "теневое правительство" Афганистана.
Частично признанное государство Исламский эмират Афганистан существовало в 1996—2001 годах на большей части территории Афганистана. Режим талибов был свергнут в 2001 году в результате военной интервенции США и их союзников.
США и радикальное движение "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.
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