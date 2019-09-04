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РИА Новости

Архангельский техникум эвакуировали из-за сообщения о минировании

14:13 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Анонимное сообщение о минировании поступило в среду в Архангельский политехнический техникум, все студенты и преподаватели эвакуированы, идет обследование здания, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Четвертого сентября 2019 года в адрес ГАПАОУ АО "Архангельский политехнический техникум" поступило анонимное сообщение о минировании объекта", - информирует УФСБ.
Отмечается, что правоохранительные органы совместно с администрацией учебного заведения принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность населения и установить причастных лиц.
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