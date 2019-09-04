Архангельский техникум эвакуировали из-за сообщения о минировании

МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Анонимное сообщение о минировании поступило в среду в Архангельский политехнический техникум, все студенты и преподаватели эвакуированы, идет обследование здания, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

"Четвертого сентября 2019 года в адрес ГАПАОУ АО "Архангельский политехнический техникум" поступило анонимное сообщение о минировании объекта", - информирует УФСБ.