Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу прибудет в Лондон, чтобы провести встречу с высокопоставленными чиновниками Великобритании, сообщил посол США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсон.

"Никакое другое военное сотрудничество в мире так не близко, как сотрудничество США и Великобритании в области обороны", - написал посол в своем Twitter

Ранее министерство обороны США сообщало, что Эспер посетит на этой неделе Германию, Великобританию и Францию.