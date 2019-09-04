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РИА Новости

Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон

13:49 04.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikМарк Эспер
Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
Марк Эспер. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу прибудет в Лондон, чтобы провести встречу с высокопоставленными чиновниками Великобритании, сообщил посол США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсон.
"Никакое другое военное сотрудничество в мире так не близко, как сотрудничество США и Великобритании в области обороны", - написал посол в своем Twitter.
Ранее министерство обороны США сообщало, что Эспер посетит на этой неделе Германию, Великобританию и Францию.
Визит начнется в среду в Штутгарте, где Эспер встретится с командованием Европейского и Африканского командования ВС США. Затем министру предстоят встречи в Лондоне и Париже.
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
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