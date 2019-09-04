Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:51Z
https://ria.ru/20190904/1558288141.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155820/16/1558201688_0:68:3072:1796_1036x0_80_0_0_a4fcfecd498bd9814366f01aafcbc14d.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока

13:44 04.09.2019 (обновлено: 13:51 04.09.2019)
228
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, окончательная редакция потребует тщательной шлифовки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах", - сказал он
В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока России, продолжил президент.
"Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной шлифовки, подробного анализа всех аспектов и предложенных мер. Особенно в части источников и объемов финансирования подходов к управленческим решениям", - отметил президент.
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
13:08Восточный экономический форум
Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, считает Путин
"Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства", - добавил он.
700011
Обсудить 0
Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинВладивостокРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Путин призвал к кардинальным шагам в соцразвитии на Дальнем Востоке
РИА
Новости
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, считает Путин
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока предложил новую систему подсчета субсидий для регионов ДФО
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Госсовет на ВЭФ позволит определить острые проблемы Дальнего Востока
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорит, что Дальний Восток - это балласт для России
Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Глава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Якутии предложил направлять в ФНБ часть нефтегазовых доходов ДФО
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока рассказал Путину о проблемах в здравоохранении в ДФО
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ВТБ поспорил с Орешкиным о вероятности рецессии в России в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Россия и Индия договорились к 2025 году довести товарооборот до $30 млрд
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
НСПК: развитие QR-платежей нужно для расширения безналичной оплаты
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Партнерство, глобальные проблемы, торговля: Путин и Моди провели переговоры
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак прокомментировал сообщение о конфликте "Роснефти" и "Транснефти"
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
"Трансмашхолдинг" назвал планируемые сроки начала поставок вагонов Египту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния