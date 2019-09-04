Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, окончательная редакция потребует тщательной шлифовки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах", - сказал он
В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока России, продолжил президент.
"Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной шлифовки, подробного анализа всех аспектов и предложенных мер. Особенно в части источников и объемов финансирования подходов к управленческим решениям", - отметил президент.
"Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства", - добавил он.