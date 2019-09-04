Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока

"Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах", - сказал он