Памфилова рассказала о помощи членам избиркомов в день выборов

"Мы должны максимально внимательно относиться ко всем вопросам организации голосования. Никаких мелочей нет, все серьезно. Конечно, очень важно пресекать в ходе проведения выборов любые попытки нарушения закона и применения противоправных мер и технологий, с чьей бы стороны они не следовали. У нас работает горячая линия. Предупредите своих членов комиссий. Если, не дай бог, с чьей-либо стороны на членов комиссий участковых, территориальных оказывается какое-то давление, срочно сообщать нам", - сказала Памфилова, обращаясь к избирательным комиссиям субъектов по видеосвязи.