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РИА Новости

Памфилова рассказала о помощи членам избиркомов в день выборов

13:40 04.09.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду призвала избирательные комиссии разного уровня в единый день голосования 8 сентября обращаться в ЦИК по поводу любых инцидентов.
"Мы должны максимально внимательно относиться ко всем вопросам организации голосования. Никаких мелочей нет, все серьезно. Конечно, очень важно пресекать в ходе проведения выборов любые попытки нарушения закона и применения противоправных мер и технологий, с чьей бы стороны они не следовали. У нас работает горячая линия. Предупредите своих членов комиссий. Если, не дай бог, с чьей-либо стороны на членов комиссий участковых, территориальных оказывается какое-то давление, срочно сообщать нам", - сказала Памфилова, обращаясь к избирательным комиссиям субъектов по видеосвязи.
Она добавила, что члены участковых избирательных комиссий должны быть уверены, что их оградят от административного или иного давления.
"Поэтому пусть не стесняются, обращаются к нам, мы найдем возможность быстро, оперативно среагировать. Поскольку могут возникать на участках неординарные ситуации, поскольку есть желающие организовать какие-то провокации, вывести из равновесия членов комиссии, спровоцировать на какие-то действия, то в целях оказания психологической, правовой поддержки, мы готовы оказывать всю необходимую помощь, чтобы не дать в обиду членов участковых избирательных комиссий, чтобы они чувствовали крепкий тыл и в вашем лице, как субъектовых избирательных комиссий, и в нашем лице как Центральной избирательной комиссии", - подчеркнула Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
12:36РИА Новости
Памфилова надеется, что наблюдатели на участках будут грамотными
Она также поблагодарила коллег в регионах за проделанную работу по подготовке к единому дню голосования.
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