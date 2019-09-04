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РИА Новости

Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России

13:38 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия видит потенциал для увеличения количества совместных российско-китайских предприятий на фоне торгового противостояния США и Китая, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
Он отметил, что в неформальных беседах на форуме, безусловно, проблематика китайских и американских отношений будет затрагиваться, но прежде всего, с точки зрения возможностей, которые открываются у России на китайском рынке и наоборот.
"Здесь, конечно же, серьезное открывается пространство для увеличения количества совместных предприятий. Теперь напрямую поставку совершить из Китая в США без высоких пошлин невозможно. Надо работать над совместными предприятиями, где доля России будет больше 50%. В данном случае товар уже будет российский, а не китайский. Это те проекты, над которыми стоит размышлять", - сказал Орешкин.
По его словам, уже сейчас этот процесс идет. "Это я просто показываю, как одно из направлений, которое мы сейчас смотрим и анализируем, есть возможности от базовых продуктов до более сложных", - пояснил он.
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Министр напомнил, что Россия и Китай планируют в перспективе увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов в год с текущих 118 миллиардов. "Сейчас как раз с нашими китайскими коллегами занимаемся, подробно расписываем, где эти ниши, как с текущего уровня товарооборота уйти на 200", - добавил министр.
И в этом вопросе, по его словам, необходимо смотреть в сторону наращивания сотрудничества в сфера услуг. "Очевидно, что у торговли товарами есть некоторые пределы. Нужно расширять экономическое взаимодействие. И это не только товары, это услуги, это взаимные инвестиции, это совместная работа по технологическим направлениям, это проекты в сфере образования, проекты в сфере здравоохранения. Повестка здесь экономического взаимодействия очень широкая", - подчеркнул Орешкин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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