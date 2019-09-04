Путин: Госсовет на ВЭФ позволит определить острые проблемы Дальнего Востока

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение заседания президиума Госсовета во время Восточного экономического форума позволяет определить, какие вопросы для Дальнего Востока стоят наиболее остро, а также как и насколько эффективно эти проблемы решаются.

Он отметил, что проведение заседания госсовета во Владивостоке себя оправдало, потому что темы, которые обсуждаются на форуме и заседании, во многом перекликаются и взаимосвязаны.

Президент добавил, что прямой разговор с участием глав субъектов позволяет сфокусировать внимание на проблемах, которые встают в регионе, четче обозначить какие вопросы для Дальнего Востока сейчас стоят наиболее остро, наиболее существенны, насущны.