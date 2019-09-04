В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена не считает нужным вести переговоры с захватившим юг страны Переходным советом Южного Йемена без договоренности с ОАЭ, чьей поддержкой пользуются сепаратисты, заявил в среду вице-премьер, министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари.

Во вторник представители Переходного совета прибыли в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии, которые пытаются наладить диалог между сторонами конфликта на юге Йемена.

Официальный представитель совета Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня ожидается ряд встреч с саудовской стороной, в частности, с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом.

"Не было и не будет диалога с так называемым "Переходным советом" за столом переговоров. Для нас этот вопрос больше не стоит. Если нам нужно вести переговоры, то с братьями из ОАЭ или из Саудовской Аравии, поскольку ОАЭ являются главной стороной конфликта. Мы не хотим сидеть за столом переговоров с теми, кто лишь является инструментами в чьих-то руках, мы хотим вести переговоры с хозяевами этих "инструментов ", - сказал аль-Майсари. Запись его выступления приводится в микроблоге правительства Йемена в социальной сети Twitter.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.