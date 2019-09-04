Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:25Z
https://ria.ru/20190904/1558286831.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155738/11/1557381163_0:0:2639:1484_1036x0_80_0_0_4d44c769e614b8202878ff5077a5b59d.jpg
РИА Новости

В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ

13:25 04.09.2019
217
© REUTERS / Fawaz SalmanЧлены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
© REUTERS / Fawaz Salman
ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена не считает нужным вести переговоры с захватившим юг страны Переходным советом Южного Йемена без договоренности с ОАЭ, чьей поддержкой пользуются сепаратисты, заявил в среду вице-премьер, министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари.
Во вторник представители Переходного совета прибыли в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии, которые пытаются наладить диалог между сторонами конфликта на юге Йемена.
Официальный представитель совета Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня ожидается ряд встреч с саудовской стороной, в частности, с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом.
"Не было и не будет диалога с так называемым "Переходным советом" за столом переговоров. Для нас этот вопрос больше не стоит. Если нам нужно вести переговоры, то с братьями из ОАЭ или из Саудовской Аравии, поскольку ОАЭ являются главной стороной конфликта. Мы не хотим сидеть за столом переговоров с теми, кто лишь является инструментами в чьих-то руках, мы хотим вести переговоры с хозяевами этих "инструментов ", - сказал аль-Майсари. Запись его выступления приводится в микроблоге правительства Йемена в социальной сети Twitter.
Здание министерства иностранных дел РФ
30 августа, 20:53РИА Новости
МИД обеспокоен обострившейся обстановкой на юге Йемена из-за авиаударов ОАЭ
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
Солдаты лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансур Хади в городе Аден
29 августа, 23:29РИА Новости
Президент Йемена призвал Эр-Рияд заставить ОАЭ прекратить авиаудары
001000
Обсудить 0
ЙеменОАЭВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Россия в ходе председательства в СБ ООН проведет два министерских заседания
РИА
Новости
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
В Совете раввинов Европы раскритиковали лидеров ЕС за двуличность
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани рассказал, когда Иран объявит о новом этапе сокращения обязательств
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обсудил с госсекретарем Совбеза визит Болтона
Фестиваль Таврида – АРТ
В Москве представят премьеру спектакля, подготовленного на "Таврида – Арт"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецких военных начали обучать управлению С-400
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Премьер Судана согласовал кандидатуры большинства министров
Валерия Гонтарева
Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами
Иранские военнослужащие
СМИ: Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния