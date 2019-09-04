Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:22Z
https://ria.ru/20190904/1558285793.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/25534/61/255346138_0:741:1328:1488_1036x0_80_0_0_8d04c0e68ae1425c67c729321d5bb854.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбуржье увеличили площади посевов озимых

13:22 04.09.2019
5
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасуха в Воронежской области
Засуха в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. В Оренбуржье планируется засеять озимыми культурами 811,6 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
На сегодняшний день площадь посевов озимых составляет 516,6 тысячи гектаров. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер поставил задачу перед министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона увеличить площадь озимых зерновых культур под урожай 2020 года.
По данным пресс-службы, по площади посевов лидирует Тоцкий район Оренбуржья – так уже засеяны 39,8 тысячи гектаров, что составляет 95% от плана. В Бузулукском районе засеяны 36,3 тысячи гектаров, в Ташлинском районе – 32,9 тысячи гектаров, в Сорочинском городском округе – 27,4 тысячи гектаров, в Новосергиевском районе – 32,9 тысячи гектаров. На посевных работах задействовано более двух тысяч агрегатов.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день практически обмолочены 543,5 тысячи гектаров озимых, валовый сбор составил 582,5 тысячи тонн при средней урожайности 10,7 центнера с гектара.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
30 августа, 13:38Оренбургская область
Больницы Оренбургской области получили новое диагностическое оборудование
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Стенд компании Газпром
Оренбуржье и "Газпром" договорились о сотрудничестве в сфере экологии
РИА
Новости
Церемония открытия детского сада в селе Урмаево Чувашской Республики
Новый детсад открыли в Комсомольском районе Чувашии
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Школа с инновационным оборудованием открылась в День знаний в Чебоксарах
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Лента
новостей
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Су-25
Тела пилотов рухнувшего на Ставрополье Су-25 могут находиться в кабине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния