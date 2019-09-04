В Оренбуржье увеличили площади посевов озимых

На сегодняшний день площадь посевов озимых составляет 516,6 тысячи гектаров. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер поставил задачу перед министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона увеличить площадь озимых зерновых культур под урожай 2020 года.

По данным пресс-службы, по площади посевов лидирует Тоцкий район Оренбуржья – так уже засеяны 39,8 тысячи гектаров, что составляет 95% от плана. В Бузулукском районе засеяны 36,3 тысячи гектаров, в Ташлинском районе – 32,9 тысячи гектаров, в Сорочинском городском округе – 27,4 тысячи гектаров, в Новосергиевском районе – 32,9 тысячи гектаров. На посевных работах задействовано более двух тысяч агрегатов.