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РИА Новости

В Москве подписали декларацию о снижении загрязнения воздуха

13:18 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на улицу Ильинка в Москве
Вид на улицу Ильинка в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заместитель регионального директора по Европе Партнерства городов в борьбе с изменением климата С40 Стелиос Диакулакис подписали декларацию "Зелёные и здоровые улицы", направленную на снижение загрязнения воздуха, в рамках Климатического форума в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно декларации, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости, Москва обязуется "преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива за счет закупки партнерами только автобусов с нулевой эмиссией с 2025 года и обеспечения нулевой эмиссии на основной территории города к 2030 году".
По словам Стелиоса Диакулакиса, Москва - это один из старейших и лидирующих участников С40.
"Москва, подписывая декларацию, не просто идёт бок о бок с такими крупнейшими городами и лидерами как Лондон, Париж, Мексика, нет, Москва это сделала уже давно. Сейчас она утверждает свое намерение идти впереди по пути процветания и создания зелёного города",- отметил Стелиос Диакулакис.
Как отметил заммэра Бирюков, Москва является единственным представителем Российской Федерации и членом партнёрства городов С40.
"То, что мы сейчас подписали соглашение со всемирной организацией, это говорит о том, что нам верят и нам доверяют и мы являемся полноправными участниками реализации этих глобальных проектов", - сказал Бирюков журналистам.
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Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, Москва, подписав декларацию, выражает свою приверженность с другими городами-участниками С40 в том, что надо создать комфортные общественные пространства.
"Люди больше должны двигаться пешком, дышать свежим воздухом. Если останется общественный транспорт, то он должен быть экологичным. Москва с 2024 года отказывается от покупки автобусов с двигателем внутреннего сгорания, скоро на маршрутах московских будут ходить только электробусы, сейчас их более двухсот", - сообщил Кульбачевский журналистам.
"Климатический форум городов" проходит в столице уже в третий раз. В этом году он проводится 4 и 5 сентября в парке "Зарядье". Главной темой нынешнего форума является устойчивое развитие городов.
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