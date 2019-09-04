В Москве подписали декларацию о снижении загрязнения воздуха

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заместитель регионального директора по Европе Партнерства городов в борьбе с изменением климата С40 Стелиос Диакулакис подписали декларацию "Зелёные и здоровые улицы", направленную на снижение загрязнения воздуха, в рамках Климатического форума в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно декларации, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости, Москва обязуется "преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива за счет закупки партнерами только автобусов с нулевой эмиссией с 2025 года и обеспечения нулевой эмиссии на основной территории города к 2030 году".

По словам Стелиоса Диакулакиса, Москва - это один из старейших и лидирующих участников С40.

"Москва, подписывая декларацию, не просто идёт бок о бок с такими крупнейшими городами и лидерами как Лондон, Париж, Мексика, нет, Москва это сделала уже давно. Сейчас она утверждает свое намерение идти впереди по пути процветания и создания зелёного города",- отметил Стелиос Диакулакис.

Как отметил заммэра Бирюков, Москва является единственным представителем Российской Федерации и членом партнёрства городов С40.

"То, что мы сейчас подписали соглашение со всемирной организацией, это говорит о том, что нам верят и нам доверяют и мы являемся полноправными участниками реализации этих глобальных проектов", - сказал Бирюков журналистам.

Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, Москва, подписав декларацию, выражает свою приверженность с другими городами-участниками С40 в том, что надо создать комфортные общественные пространства.

"Люди больше должны двигаться пешком, дышать свежим воздухом. Если останется общественный транспорт, то он должен быть экологичным. Москва с 2024 года отказывается от покупки автобусов с двигателем внутреннего сгорания, скоро на маршрутах московских будут ходить только электробусы, сейчас их более двухсот", - сообщил Кульбачевский журналистам.