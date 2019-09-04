Режиссер "Шерлока Холмса 3" рассказал, чем он будет отличаться от первых

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Режиссер Декстер Флетчер . Режиссер Декстер Флетчер поделился своими планами на третью часть "Шерлока Холмса" в интервью корреспонденту Collider.

Предыдущие два фильма о знаменитом сыщике снял Гай Ричи. Флетчер пообещал, что отнесется к ним с уважением, добавив, что привнесет в проект и что-то свое.

"Это неизбежно, ведь мы разные режиссеры, но я не собираюсь игнорировать то, что так блестяще было сделано раньше. Картина будет частью целого, но в ней будет и мой собственный стиль", - рассказал он.

По его мнению, нового создателя приглашали именно для этого.

По всей видимости, Гай Ричи дал Флетчеру добро на то, чтобы делать с лентой то, что он хочет: "Мы поговорили с ним о проекте и Гай был "очень любезен", он сказал: "Ты отлично проведешь время на съемках. Иди и наслаждайся".

"С великолепным Робертом и фантастическим Джудом у нас есть невероятный актерский состав и прекрасные возможности", - добавил режиссер.