В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России

"К нам обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые проводились ими, потому что это вмешательство во внутренние дела страны. Разжигание протестных акций - тема не новая, и многие СМИ проводили собственные расследования, у них есть материалы. Мы будем их анализировать, чтобы принимать в итоге меры для защиты нашего суверенитета", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в среду.