В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства изучит журналистские расследования о вмешательстве во внутренние дела РФ, соответствующие материалы поступают от самих журналистов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"К нам обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые проводились ими, потому что это вмешательство во внутренние дела страны. Разжигание протестных акций - тема не новая, и многие СМИ проводили собственные расследования, у них есть материалы. Мы будем их анализировать, чтобы принимать в итоге меры для защиты нашего суверенитета", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в среду.
Ранее в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.