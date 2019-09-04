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РИА Новости

В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России

13:10 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства изучит журналистские расследования о вмешательстве во внутренние дела РФ, соответствующие материалы поступают от самих журналистов, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"К нам обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые проводились ими, потому что это вмешательство во внутренние дела страны. Разжигание протестных акций - тема не новая, и многие СМИ проводили собственные расследования, у них есть материалы. Мы будем их анализировать, чтобы принимать в итоге меры для защиты нашего суверенитета", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в среду.
Здание Государственной думы Российской Федерации
07:43РИА Новости
DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ
Ранее в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
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Василий ПискаревГосдума РФБезопасность
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