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РИА Новости
Новости Подмосковья

Многодетные семьи в Подмосковье получили выплату на школьную форму

13:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУченицы общеобразовательной школы
Ученицы общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 21 тысяч многодетных семей Московской области получили социальную выплату на покупку школьной формы, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Социальная выплата полагаются всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в подмосковных школах.

"В Московской области продолжаются выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы. На данный момент выплата оформлена на более 21,1 тысяч детей", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.

Размер ежегодной выплаты составляет три тысячи рублей. В случае, если в семье несколько учеников, то денежные средства полагаются на каждого обучающегося. Заявку на получение выплаты можно оформить через интернет на региональном портале госулуг, приложив справку об обучении ребенка в подмосковной школе.
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