Многодетные семьи в Подмосковье получили выплату на школьную форму

Социальная выплата полагаются всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в подмосковных школах.

"В Московской области продолжаются выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы. На данный момент выплата оформлена на более 21,1 тысяч детей", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.

Размер ежегодной выплаты составляет три тысячи рублей. В случае, если в семье несколько учеников, то денежные средства полагаются на каждого обучающегося. Заявку на получение выплаты можно оформить через интернет на региональном портале госулуг, приложив справку об обучении ребенка в подмосковной школе.