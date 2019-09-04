В Якутии суд арестовал полицейского, сбежавшего с работы с оружием

Ранее сообщалось, что сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети появились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. При задержании Томского один из двух магазинов к пистолету оказался неполным. Полицейский подозревается в хищении огнестрельного оружия.