В Якутии суд арестовал полицейского, сбежавшего с работы с оружием

ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Якутский городской суд постановил поместить под стражу сотрудника транспортной полиции, сбежавшего с работы с пистолетом Макарова, сообщила пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети появились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. При задержании Томского один из двух магазинов к пистолету оказался неполным. Полицейский подозревается в хищении огнестрельного оружия.
"Якутским городским судом республики Саха (Якутия) Томскому А.Н., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 226 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 28 суток, то есть по 26 октября 2019 года включительно", - сообщили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.