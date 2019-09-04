Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:06Z
https://ria.ru/20190904/1558284695.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/33/1555943313_0:226:3140:1992_1036x0_80_0_0_a2031607a3872be1b3116e027934f175.jpg
РИА Новости

В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям

13:06 04.09.2019
1045
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Су-35 для нас может быть только промежуточным решением. Мы пока в самом начале переговорного процесса с Россией. И нам нужно вести долгие переговоры по партнерству в этой сфере и другим темам", - заявил Демир в эфире телеканала Ahaber.

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
29 августа, 13:24Радио
Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.
2031001
Обсудить 0
Исмаил ДемирС-400 «Триумф»F-35Су-35ТурцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
РИА
Новости
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Лента
новостей
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецких военных начали обучать управлению С-400
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Лента новостейМолния