В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Су-35 для нас может быть только промежуточным решением. Мы пока в самом начале переговорного процесса с Россией. И нам нужно вести долгие переговоры по партнерству в этой сфере и другим темам", - заявил Демир в эфире телеканала Ahaber.

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.