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РИА Новости
Смоленская область

На Смоленщине ожидают рекордный урожай зерновых

13:06 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СМОЛЕНСК, 4 сен – РИА Новости. На Смоленщине рассчитывают в этом году вновь собрать рекордный урожай зерновых.

"По прогнозным данным в 2019 году будет получено более 289 тысяч тонн зерна в весе после доработки, что на 13 тысяч тонн превысит уровень прошлого года. То есть прирост идет приличными темпами. Это, безусловно, радует. Следует отметить, что по валовому сбору зерна Смоленская область в нынешнем году вновь установит рекорд и превысит прошлогодние показатели, когда был получен максимальный урожай за последние 20 лет", - сказал глава региона Алексей Островский, выступая в среду на комиссии по инвестиционной политике при администрации области.

Он отметил, что в этом году площади зерновых полей в области увеличились до 130 тысяч гектаров, что на 19 тысяч гектаров больше показателей 2018 года.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что на сегодняшний день убранная площадь зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур составляет 85 тысяч гектаров, намолочены свыше 250 тысяч тонн зерна в бункерном весе.
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Смоленская областьЭкономика
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