На Смоленщине ожидают рекордный урожай зерновых

"По прогнозным данным в 2019 году будет получено более 289 тысяч тонн зерна в весе после доработки, что на 13 тысяч тонн превысит уровень прошлого года. То есть прирост идет приличными темпами. Это, безусловно, радует. Следует отметить, что по валовому сбору зерна Смоленская область в нынешнем году вновь установит рекорд и превысит прошлогодние показатели, когда был получен максимальный урожай за последние 20 лет", - сказал глава региона Алексей Островский, выступая в среду на комиссии по инвестиционной политике при администрации области.