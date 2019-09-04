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РИА Новости

Власти Красноярска планируют снизить выбросы в атмосферу на 22% за пять лет

13:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКрасноярская ГЭС
Красноярская ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Красноярская ГЭС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Выбросы в атмосферу Красноярска благодаря комплексу мер снизятся к 2024 года на 22% или более чем на 42 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.
Ранее Минприроды РФ определило российские города с самым загрязненным воздухом, больше всего их в Сибири. Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
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"Реализация Комплексного плана для Красноярска должна позволить снизить выбросы на 42,58 тысячи тонн (22%) к концу 2024 года. Запланированные расходы – 68,69 миллиардов рублей, из которых 58,72 миллиарда средства внебюджетных источников, 8,73 миллиарда рублей средства федерального бюджета и 1,24 миллиарда рублей средства краевого бюджета", - говорится в официальном ответе ведомства.
В министерстве сообщили, что на формирование загрязнения городов края влияют выбросы металлургических предприятий, угольных тепловых станций, котельных малого и среднего бизнеса, выбросы автотранспорта, выбросы печного отопления частного сектора. В Красноярске и Минусинске ситуация усугубляется природно-климатическими особенностями – рельефом местности, метеорологическими условиями и незамерзающим зимой Енисеем.
В ведомстве отметили, что Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух". Планируется, что к концу 2024 года в результате комплекса мероприятий, в том числе реализации "серного проекта" компании "Норникель", выбросы в атмосферу Норильска снизятся на 75% от уровня 2017 года (на 1,3 миллиона тонн). В Минусинске с декабря 2018 года ведутся работы по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Для Лесосибирска разрабатывается схема прогноза высокого уровня загрязнения воздуха в такие периоды.
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