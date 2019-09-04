ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. ВТБ хочет принять участие в приватизации Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет акций которой сейчас принадлежит государству, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.
"Конечно, хотели бы сами принять участие в этом вопросе. Но посмотрим, мнения разные есть", - сказал Костин в кулуарах ВЭФ.
"Мы просто видим, что там есть государственная функция регулирования и интервенции, а в остальном это, в общем, коммерческая деятельность. Если мы говорим о том, что экономика сегодня слишком огосударствлена, то почему бы, собственно, не продавать именно те активы, которые сегодня могут быть проданы", - продолжил глава ВТБ.
По его мнению, переход от прямого государственного участия в ОЗК к участию в компании ВТБ был бы "шагом вперед".
ВТБ в феврале получил от группы "Сумма" 50% минус одну акцию ОЗК. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
16 ноября 2018, 20:22РИА НовостиОЗК выявила беспрецедентное хищение зерна из федерального фонда