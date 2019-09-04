ВТБ хочет принять участие в приватизации Объединенной зерновой компании

"Конечно, хотели бы сами принять участие в этом вопросе. Но посмотрим, мнения разные есть", - сказал Костин в кулуарах ВЭФ.

"Мы просто видим, что там есть государственная функция регулирования и интервенции, а в остальном это, в общем, коммерческая деятельность. Если мы говорим о том, что экономика сегодня слишком огосударствлена, то почему бы, собственно, не продавать именно те активы, которые сегодня могут быть проданы", - продолжил глава ВТБ.