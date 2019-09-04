Комиссия ГД по вмешательству в дела России вновь пригласит руководство DW

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ снова обратится к руководству Deutsche Welle с приглашением приехать на заседание в Москву, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Это следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хофманна на запрос комиссии Госдумы.
12:34Сказано в эфиреЭксперт прокомментировал отказ DW участвовать в расследовании Госдумы Руководители DW отказались от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству во внутренние дела РФ. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Пискарев сказал, что глава московского бюро Deutsche Welle в среду не пришел на заседание комиссии.
"Мы пришли к выводу, что на вопросы, которые у нас возникли,... остались нерассмотренными, неразрешенными, поэтому мы намерены обратиться к руководству "Немецкой волны", к администрации дирекции с просьбой все-таки прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в среду.
Он добавил, что при необходимости депутаты Госдумы обратятся к коллегам из Бундестага для организации встречи с Deutsche Welle.
Ранее в МИД РФ обсудили призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.