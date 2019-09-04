Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:01Z
https://ria.ru/20190904/1558284389.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/61/1550966143_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_2527f85360ae7670aed2d6f08fcb86dc.jpg
РИА Новости

Комиссия ГД по вмешательству в дела России вновь пригласит руководство DW

13:01 04.09.2019
1023
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ снова обратится к руководству Deutsche Welle с приглашением приехать на заседание в Москву, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Это следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хофманна на запрос комиссии Госдумы.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
12:34Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал отказ DW участвовать в расследовании Госдумы Руководители DW отказались от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству во внутренние дела РФ. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Пискарев сказал, что глава московского бюро Deutsche Welle в среду не пришел на заседание комиссии.
"Мы пришли к выводу, что на вопросы, которые у нас возникли,... остались нерассмотренными, неразрешенными, поэтому мы намерены обратиться к руководству "Немецкой волны", к администрации дирекции с просьбой все-таки прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в среду.
Он добавил, что при необходимости депутаты Госдумы обратятся к коллегам из Бундестага для организации встречи с Deutsche Welle.
Ранее в МИД РФ обсудили призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
21 августа, 19:40РИА Новости
Немецкие СМИ не ставят задачу вмешаться в дела других стран, заявил Маас
2810000
Обсудить 4
Василий ПискаревМИД РФГосдума РФБундестаг ГерманииМоскваРоссияDeutsche WelleВ мире
Рекомендуем
Группа Дятлова
RT Ruptly запустило интерактивный проект к 60-летию гибели группы Дятлова
РИА
Новости
Сергей Брилев
Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
Елена Сутормина
В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
В Совфеде рассмотрят обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву в конце сентября
Лента
новостей
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
В Совфеде завили, что в комитет не поступало обращение РЕН ТВ по Мархаеву
Девушка пьет из пластиковой бутылки
Роскачество предложило внедрить "честную этикетку" воды
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков на церемонии обмена письмами между Sputnik и Zee Media на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
У Sputnik появился новый партнер в Индии
Машина Следственного комитета РФ
В Иркутской области двух подростков будут судить за убийство школьницы
Участник форума
Онлайн-марафон "Ночь выборов-2019" пройдет в формате экспертных дискуссий
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Лента новостейМолния