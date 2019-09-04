Конвертоплан ВВС США проведет над Эстонией полеты на низких высотах

ТАЛЛИН, 4 сен - РИА Новости. Конвертоплан (гибрид самолета и вертолета) ВВС США CV-22 Osprey в течение двух недель будет проводить над Эстонией тренировочные полеты на низких высотах, сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

"Траектория полетов CV-22 Osprey будет охватывать всю территорию Эстонии. Полеты будут совершаться как днем, так и ночью вдали от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

CV-22 Osprey является мультифункциональным авиационным средством с поворотными винтами, который сочетает в себе возможности вертикального взлета, полета и посадки как у вертолета, а также скорость, дальность и экономичность самолета. Он используется прежде всего для специальных операций на территории противника.