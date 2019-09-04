В Ташкенте почтили память жертв теракта в Беслане

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года

ТАШКЕНТ, 4 сен - РИА Новости. Воздушные шары выпустили в небо участники семинара, приуроченного ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте, сообщили РИА Новости в среду в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.

Третьего сентября в России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

"Участники семинара почтили память погибших минутой молчания. В воздух были выпущены воздушные шары как дань памяти жертвам террора", - сказал представитель Россотрудничества. В мероприятии приняли участие представители посольства РФ, узбекистанского фонда "Ветеран", участники антитеррористических операций, учащиеся курсов РЦНК.

По данным представительства, выступившие на семинаре рассказали о вкладе России в борьбу с международным терроризмом и отметили, что этому злу можно противостоять только совместными усилиями. Молодежь на семинаре ознакомилась с видеоматериалом по мерам противодействия террористической идеологии.

"Участники семинара отметили, что Россия и Узбекистан являются надежными, стратегическими партнерами в жестокой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом", - добавили в Россотрудничестве.