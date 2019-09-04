Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что не исключает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании на 0,25 процентного пункта.

"Вроде бы все ожидают этого от Центрального банка, я не исключаю, что такой вариант вполне возможен", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта.