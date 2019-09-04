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РИА Новости
Восточный экономический форум

Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ

12:52 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что не исключает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании на 0,25 процентного пункта.
"Вроде бы все ожидают этого от Центрального банка, я не исключаю, что такой вариант вполне возможен", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта.
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14 августа, 12:31РИА Недвижимость
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ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, а в июле - еще на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России запланировано на 6 сентября.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумЦентральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)ВладивостокРоссияЭкономика
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