ВТБ допускает снижение доли в ангольской "дочке" для вывода из-под санкций

"Банк попал под санкции ввиду контрольной доли. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможное изменение структуры собственников. Может быть, все-таки доля главных акционеров будет снижена и войдут новые акционеры. Но в целом я бы хотел там остаться на какую-то существенную долю, для того, чтобы сохранить свое присутствие", - сказал Костин.