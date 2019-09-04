Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:48Z
https://ria.ru/20190904/1558283785.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/02/1555140208_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_473b6822c743394518996aebf7d405e7.jpg
РИА Новости

ВТБ допускает снижение доли в ангольской "дочке" для вывода из-под санкций

12:48 04.09.2019
122
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. ВТБ допускает сокращение своей доли в ангольской "дочке" для ее вывода из-под санкций США, но хочет сохранить присутствие, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.
"Банк попал под санкции ввиду контрольной доли. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможное изменение структуры собственников. Может быть, все-таки доля главных акционеров будет снижена и войдут новые акционеры. Но в целом я бы хотел там остаться на какую-то существенную долю, для того, чтобы сохранить свое присутствие", - сказал Костин.
"В данном случае у нас есть желание остаться, поэтому я думаю, что, возможно, мы сократим долю с контрольного на меньший, что, в частности, должно позволить нам выйти из-под санкционного списка США", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Офис Проминвестбанка в Киеве
28 августа, 16:46РИА Новости
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа
400011
Обсудить 2
ВТБАндрей Костин (банкир)ВладивостокРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
ВТБ допустил приобретение небольших банков для прорыва в IT
РИА
Новости
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Голодец: акцент на культурный туризм меняет качество туристического потока
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
ВТБ хочет принять участие в приватизации Объединенной зерновой компании
Лента
новостей
Молоко
Россельхознадзор запретил поставки с двух предприятий Армении и Казахстана
В Забайкалье поймали забравшуюся в супермаркет американскую норку
В Забайкалье поймали забравшуюся в супермаркет американскую норку
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Запуск ракеты-носителя Союз-2
"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия решили все вопросы по платежам за ВТС
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
ВТС с Россией даст толчок промышленности Индии, заявил Моди
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента новостейМолния