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РИА Новости

В Новосибирске видеонаблюдение на выборах мэра охватит более 90% участков

12:47 04.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТрансляция голосования избирателей
Трансляция голосования избирателей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Трансляция голосования избирателей. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Видеонаблюдение на предстоящих 8 сентября выборах мэра Новосибирска охватит 552 избирательных участка - более чем 90% всех помещений для голосования, сообщила журналистам в среду глава областной избирательной комиссии Ольга Благо.
"Городская избирательная комиссия добилась и организовала видеонаблюдение во всех десяти территориальных комиссиях Новосибирска и на 552 избирательных участках (из 620 – ред.), то есть более 90% помещений для голосования будет оборудовано видеонаблюдением", - сказала Благо.
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Она отметила, что в единый день голосования в Новосибирской области пройдет 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет избран 71 депутат различных уровней власти и избраны главы двух муниципалитетов - Новосибирска и Филипповского сельсовета Ордынского района. Зарегистрированные кандидаты на предстоящие выборы выдвинуты 16 политическими партиями. Самовыдвиженцев 19, в том числе один кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко, которому удалось собрать необходимое количество подписей избирателей.
"Кампания отличается от предыдущих тем, что нет существенных жалоб, которые могли бы принять резонансный характер. В целом жалобы и обращения поступают. Всего поступило 36 обращений на территории Новосибирской области… Считаю, что в целом кампании проходят достаточно спокойно", - сказала Благо.
В свою очередь, глава горизбиркома Тамара Краткая сообщила, что досрочно на выборах мэра Новосибирска уже проголосовали 0,2% избирателей – это 2610 человек, которые не смогут сделать это 8 сентября по причине отпуска, командировки, состояния здоровья и так далее. "По выборам 2014 года явка была порядка 40%. Мы заказывали соцопрос в конце августа и по соцопросу нам дали статистику, что изъявили желание более 40% - порядка 47% сказали, что придут на выборы. Но это соцопрос", - сказала Краткая.
Ранее горизбирком Новосибирска зарегистрировал 17 кандидатов, из которых один самовыдвиженец. Позже кандидат от "Партии роста" Сергей Проничев отказался от участия в выборах. В середине августа также была аннулирована регистрация кандидата от партии "Великое отечество" Александра Трушакина на основании того, что деятельность партии в РФ приостановлена. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет 15 кандидатов.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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