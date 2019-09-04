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РИА Новости

Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами

12:45 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова выступить гарантом выполнения соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" в Афганистане в случае обращения сторон, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Российская сторона подтверждает свою готовность выступить в роли гаранта в выполнении упомянутого соглашения в случае получения соответствующего обращения от сторон, которые его заключили. Также мы готовы приложить максимальные усилия для скорейшего запуска мирного процесса в Афганистане. Естественно, мы используем все собственные возможности для содействия этому", - заявила Захарова.
Она отметила, что завершение девятого раунда переговоров между США и движением талибов пока не дает однозначного ответа на вопрос о том, достигли ли стороны окончательных договоренностей по итогам проведенной работы или не достигли.
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"Мы сейчас ожидаем официального подтверждения этой информации. Российская сторона пока еще не располагает содержанием проекта американо-талибского соглашения", - сказала Захарова.
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия может принять участие в подписании соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" в Афганистане.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.
Ранее глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане. Однако Халилзад не сказал, до какого уровня планируется в конечном итоге сократить присутствие военнослужащих США.
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Залмай ХалилзадМария ЗахароваИгорь МоргуловМИД РФТалибанРоссияСШАВ мире
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