Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова выступить гарантом выполнения соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" в Афганистане в случае обращения сторон, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская сторона подтверждает свою готовность выступить в роли гаранта в выполнении упомянутого соглашения в случае получения соответствующего обращения от сторон, которые его заключили. Также мы готовы приложить максимальные усилия для скорейшего запуска мирного процесса в Афганистане. Естественно, мы используем все собственные возможности для содействия этому", - заявила Захарова.

Она отметила, что завершение девятого раунда переговоров между США и движением талибов пока не дает однозначного ответа на вопрос о том, достигли ли стороны окончательных договоренностей по итогам проведенной работы или не достигли.

"Мы сейчас ожидаем официального подтверждения этой информации. Российская сторона пока еще не располагает содержанием проекта американо-талибского соглашения", - сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия может принять участие в подписании соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" в Афганистане.

США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.