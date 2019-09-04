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РИА Новости

В Туве опрокинулась маршрутка после ДТП

12:43 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Около  десять человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и УАЗа в Кызыле, сообщает МВД Тувы.
По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду на пересечении улиц Бухтуева и Кочетова. По предварительным данным, водитель "Газели", нарушил правила при повороте и столкнулся с УАЗом.
"В результате столкновения маршрутное транспортное средство опрокинулось на бок. В момент ДТП в "ГАЗели" находились около 10 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, остальным оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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Группа ГАЗУльяновский автомобильный заводКызылКрасноярскТуваПроисшествия
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