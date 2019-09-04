В Туве опрокинулась маршрутка после ДТП

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Около десять человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и УАЗа в Кызыле, сообщает МВД Тувы.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду на пересечении улиц Бухтуева и Кочетова. По предварительным данным, водитель "Газели", нарушил правила при повороте и столкнулся с УАЗом.

"В результате столкновения маршрутное транспортное средство опрокинулось на бок. В момент ДТП в "ГАЗели" находились около 10 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, остальным оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.