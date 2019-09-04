Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия выступают за запуск многосторонних переговоров по принятию конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди по итогам российско-индийского саммита.
"В рамках противодействия химическому и биологическому терроризму стороны подчеркнули необходимость запуска многосторонних переговоров по вопросу принятия на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.