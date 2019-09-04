Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

"В рамках противодействия химическому и биологическому терроризму стороны подчеркнули необходимость запуска многосторонних переговоров по вопросу принятия на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.