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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

12:43 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия выступают за запуск многосторонних переговоров по принятию конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди по итогам российско-индийского саммита.
"В рамках противодействия химическому и биологическому терроризму стороны подчеркнули необходимость запуска многосторонних переговоров по вопросу принятия на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018
26 июля 2018, 16:57РИА Новости
Лидеры БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияВ мире
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