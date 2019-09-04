Захарова: представительство США по делам Венесуэлы в Колумбии нелегитимно

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Открытие Соединенными Штатами при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы нелегитимно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

На прошлой неделе госдепартамент США сообщали об открытии "временного дипломатического офиса" по делам Венесуэлы в столице Колумбии.

"Возникает вопрос, какие задачи Соединенные Штаты Америки ставят перед учреждаемым подразделением ... Как следует из заявления госдепа, Вашингтон планирует использовать его для легитимизации контактов с самопровозглашенным врио президента Гуаидо и дальнейшего давления на законное правительство в Каракасе. Это абсолютно нелегитимная конструкция ... Немало вопросов к тому, какими методами будет претворяться заявленная задача по так называемому восстановлению демократии, конституционному порядку, обеспечению безопасности и благополучию венесуэльского народа", - отметила Захарова.