Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:40Z
https://ria.ru/20190904/1558283230.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/13/1557771351_983:274:2393:1067_1036x0_80_0_0_0ecdcbbbc2ac8eab6317c5083c808ff7.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Захарова: представительство США по делам Венесуэлы в Колумбии нелегитимно

12:40 04.09.2019
235
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Открытие Соединенными Штатами при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы нелегитимно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
На прошлой неделе госдепартамент США сообщали об открытии "временного дипломатического офиса" по делам Венесуэлы в столице Колумбии.
"Возникает вопрос, какие задачи Соединенные Штаты Америки ставят перед учреждаемым подразделением ... Как следует из заявления госдепа, Вашингтон планирует использовать его для легитимизации контактов с самопровозглашенным врио президента Гуаидо и дальнейшего давления на законное правительство в Каракасе. Это абсолютно нелегитимная конструкция ... Немало вопросов к тому, какими методами будет претворяться заявленная задача по так называемому восстановлению демократии, конституционному порядку, обеспечению безопасности и благополучию венесуэльского народа", - отметила Захарова.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
1 сентября, 02:31РИА Новости
Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов
900002
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМария ЗахароваРоссияСШАКолумбияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Министры Гуаидо работают на организации, спонсируемые США, заявила Захарова
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Россия в ходе председательства в СБ ООН проведет два министерских заседания
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
Лента
новостей
Полицейские в Великобритании
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Участники акции протеста в Гонконге
СМИ: глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим
Здание Министерства иностранных дел РФ
Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Валерия Гонтарева
Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
В Британии выделят дополнительные средства на расходы, связанные с Brexit
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Иранские военнослужащие
СМИ: Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия призвала Запад не искажать исторические факты
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
В Совете раввинов Европы раскритиковали лидеров ЕС за двуличность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента новостейМолния