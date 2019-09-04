Захарова: представительство США по делам Венесуэлы в Колумбии нелегитимно

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Открытие Соединенными Штатами при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы нелегитимно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
На прошлой неделе госдепартамент США сообщали об открытии "временного дипломатического офиса" по делам Венесуэлы в столице Колумбии.
"Возникает вопрос, какие задачи Соединенные Штаты Америки ставят перед учреждаемым подразделением ... Как следует из заявления госдепа, Вашингтон планирует использовать его для легитимизации контактов с самопровозглашенным врио президента Гуаидо и дальнейшего давления на законное правительство в Каракасе. Это абсолютно нелегитимная конструкция ... Немало вопросов к тому, какими методами будет претворяться заявленная задача по так называемому восстановлению демократии, конституционному порядку, обеспечению безопасности и благополучию венесуэльского народа", - отметила Захарова.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.