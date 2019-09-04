Россия в ходе председательства в СБ ООН проведет два министерских заседания

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совете безопасности ООН проведет два министерских заседания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Центральным мероприятием российского председательства станет открытое министерское заседание Совбеза на тему сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями, поддержания мира и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с террористическими угрозами. Состоится оно 25 сентября. В фокусе внимания будут практические усилия указанных объединений по противодействию терроризму, связанным с ним явлениями на пространстве Евразии, в том числе о торговле наркотиками, оружием, людьми, культурными ценностями и так далее", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, вторым министерским заседанием Совбеза в период председательства России станет дискуссия на тему "Мир и безопасность в Африке, партнерство во имя укрепления регионального мира и безопасности". Захарова добавила, что это заседание состоится 26 сентября совместно с членами СБ ООН из числа стран Африки.