Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:40Z
https://ria.ru/20190904/1558283195.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/13/1557771351_983:274:2393:1067_1036x0_80_0_0_0ecdcbbbc2ac8eab6317c5083c808ff7.jpg
РИА Новости

Россия в ходе председательства в СБ ООН проведет два министерских заседания

12:40 04.09.2019
107
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совете безопасности ООН проведет два министерских заседания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Центральным мероприятием российского председательства станет открытое министерское заседание Совбеза на тему сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями, поддержания мира и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с террористическими угрозами. Состоится оно 25 сентября. В фокусе внимания будут практические усилия указанных объединений по противодействию терроризму, связанным с ним явлениями на пространстве Евразии, в том числе о торговле наркотиками, оружием, людьми, культурными ценностями и так далее", - сказала Захарова на брифинге.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Вчера, 23:32РИА Новости
Россия не будет поднимать вопрос о КНДР во время председательства в СБ ООН
По ее словам, вторым министерским заседанием Совбеза в период председательства России станет дискуссия на тему "Мир и безопасность в Африке, партнерство во имя укрепления регионального мира и безопасности". Захарова добавила, что это заседание состоится 26 сентября совместно с членами СБ ООН из числа стран Африки.
Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц перешло к России. Оно совпадает с открытием 74-й сессии ГА и неделей высокого уровня Генассамблеи. Как сообщалось ранее, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Василий Небензя. Архивное фото
Вчера, 23:20Война в Сирии
Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии
000000
Обсудить 0
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: представительство США по делам Венесуэлы в Колумбии нелегитимно
РИА
Новости
Валерия Гонтарева
Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Министры Гуаидо работают на организации, спонсируемые США, заявила Захарова
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия призвала Запад не искажать исторические факты
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Конвертоплан ВВС США проведет над Эстонией полеты на низких высотах
Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018
Общее число наблюдателей от ОП на выборах составит почти 39 тысяч человек
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния