В Рязанской области задержали банду наркоторговцев из 24 человек

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские совместно с ФСБ задержали под Рязанью 24 человека, подозреваемых в продаже синтетических наркотиков через интернет, возбуждено более 40 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России при участии УНК УМВД России по Рязанской области задержаны 24 участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических средств", - сказала Волк, отметив, что 17 из них – мужчины, семь – женщины.

Полиция возбудила более 40 уголовных дел по статьям "организация или участие в преступном сообществе" и "незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков". Девять подозреваемых находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде, сообщила Волк.