Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:39Z
https://ria.ru/20190904/1558283134.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_997b8df8bb66c1e7a18b8422062ffba9.jpg
РИА Новости

В Рязанской области задержали банду наркоторговцев из 24 человек

12:39 04.09.2019
821
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские совместно с ФСБ задержали под Рязанью 24 человека, подозреваемых в продаже синтетических наркотиков через интернет, возбуждено более 40 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России при участии УНК УМВД России по Рязанской области задержаны 24 участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических средств", - сказала Волк, отметив, что 17 из них – мужчины, семь – женщины.
Полиция возбудила более 40 уголовных дел по статьям "организация или участие в преступном сообществе" и "незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков". Девять подозреваемых находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде, сообщила Волк.
Она добавила, что при обысках у подозреваемых найдено около 7 килограммов сильнодействующих синтетических наркотиков. По версии следствия, злоумышленники были региональными представителями подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков через "закладки". Они продавали наркотики в Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
09:03РИА Новости
Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли
1800120
Обсудить 2
Рязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
СМИ узнали подробности инцидента с женщиной, избитой в московском отеле
РИА
Новости
Полицейские в Великобритании
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли
Пассажирский самолет в небе
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения
Лента
новостей
Майнинг-ферма
В Ингушетии майнер украл электроэнергию на 130 миллионов рублей
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Вертолет МИ-2
На Ямале возобновили поиски пропавшего месяц назад вертолета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
ВТБ хочет принять участие в приватизации Объединенной зерновой компании
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия решили все вопросы по платежам за ВТС
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Габриэль"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния