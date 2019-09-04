Власти Москвы рассказали об озеленении города

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч крупномерных деревьев появилось в Москве за четыре года, утраченные зеленые насаждения возвращаются в исторический центр города, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пленарной сессии на Климатическом форуме.

Заммэра отметил, что особое влияние на климат мегаполиса оказывают зеленые насаждения. По его словам, природно-парковые территории становятся инструментом борьбы с экологическими проблемами, и все московские проекты благоустройства предусматривают озеленение.

"В рамках благоустройства возвращаются утраченные зеленые насаждения на территории исторического центра. За последние четыре года крупновидные деревья в возрасте 45 лет появились на Садовом и Бульварном кольце, на Арбате, Тверской и других центральных улицах. За эти четыре года высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев", - сказал Бирюков.

Он также отметил, что в 2010 году в городе было примерно 130 парковых территорий, сегодня их 670.

"В основном это парковые территории от пяти гектаров и выше, а порой доходят и до 100 гектаров, такие как Капотня, расположенные по месту жительства. Эти парки круглогодичного периода", - добавил Бирюков.