Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:39Z
https://ria.ru/20190904/1558283073.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153234/83/1532348372_0:370:2983:2048_1036x0_80_0_0_59b8b30c841976a25dd0c29c386dcb72.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали об озеленении города

12:39 04.09.2019
38
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛипы на Тверской улице в Москве
Липы на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч крупномерных деревьев появилось в Москве за четыре года, утраченные зеленые насаждения возвращаются в исторический центр города, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пленарной сессии на Климатическом форуме.
Заммэра отметил, что особое влияние на климат мегаполиса оказывают зеленые насаждения. По его словам, природно-парковые территории становятся инструментом борьбы с экологическими проблемами, и все московские проекты благоустройства предусматривают озеленение.
"В рамках благоустройства возвращаются утраченные зеленые насаждения на территории исторического центра. За последние четыре года крупновидные деревья в возрасте 45 лет появились на Садовом и Бульварном кольце, на Арбате, Тверской и других центральных улицах. За эти четыре года высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев", - сказал Бирюков.
Он также отметил, что в 2010 году в городе было примерно 130 парковых территорий, сегодня их 670.
"В основном это парковые территории от пяти гектаров и выше, а порой доходят и до 100 гектаров, такие как Капотня, расположенные по месту жительства. Эти парки круглогодичного периода", - добавил Бирюков.
"Климатический форум городов" проходит в столице уже в третий раз. В этом году он проводится 4 и 5 сентября в парке "Зарядье". Главной темой форума в этом году является устойчивое развитие городов.
П/к о программе Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы
12:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: плитка в Москве способствует снижению выбросов вредных веществ
010000
Обсудить 0
ЗарядьеПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Вид на улицу Ильинка в Москве
В Москве подписали декларацию о снижении загрязнения воздуха
РИА
Новости
Москва
Москва почти достигла цели снизить к 2020 году выбросы углекислого газа
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
В Москве разработали устройство для контроля уровня мусора
Здание Минэкономразвития в Москве
В МЭР разрабатывают сценарии экономического развития до 2050 года
Лента
новостей
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Москва стала лидером в России по снижению выбросов парниковых газов
Генеральный директор АО РВК Александр Повалко
Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
В Липецке после реконструкции открыли центральный городской парк
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
Стратегию адаптации России к глобальному потеплению согласуют до конца года
Участники протеста в поддержку Парижского соглашения
Россия ратифицирует Парижское соглашение до конца 2019 года
Вид на улицу Ильинка в Москве
Служба экомониторинга выяснит источники запаха гари в Москве
Рассвет в Москве
Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Вид Земли с МКС
Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
Автопарк спецтехники в Москве
В Москве 14 сентября пройдут парад и выставка городской техники
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
Россия к 2023 году полностью перейдет на новую вакцину против гриппа
Паводок
Более 50 тысяч россиян пострадали от стихийных бедствий в 2018 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния