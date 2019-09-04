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РИА Новости

На Ямале возобновили поиски пропавшего месяц назад вертолета

12:38 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет МИ-2
Вертолет МИ-2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вертолет МИ-2. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе возобновили поиски вертолета Ми-2, который около месяца назад вылетел с тремя пассажирами в Красноярский край и пропал, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Вертолет Ми-2, на борту которого находились три пассажира, 11 августа вылетел из поселка Коротчаево, являющегося частью города Новый Уренгой (ЯНАО), в Дудинку Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. Вертолет не прибыл в место назначения, а проведенные в августе поисково-спасательные работы результатов не принесли и были приостановлены, подчеркнули в департаменте.
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"По обращению Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности организовал силами "Ямалспаса" дополнительные поисковые работы пропавшего без вести вертолета", - говорится в сообщении.
Пропавший вертолет имеет корпус синего цвета без регистрационных номеров, пояснили в ведомстве. По словам представителя департамента Евгения Калашника, место падения вертолета может быть случайно обнаружено местными жителями, а также рыбаками или охотниками, поэтому власти просят их обратиться в экстренные службы в случае обнаружения воздушного судна или его фрагментов.
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Ми-2Следственный комитет РФКрасноярский крайЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
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