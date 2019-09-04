На Ямале возобновили поиски пропавшего месяц назад вертолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе возобновили поиски вертолета Ми-2, который около месяца назад вылетел с тремя пассажирами в Красноярский край и пропал, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Вертолет Ми-2, на борту которого находились три пассажира, 11 августа вылетел из поселка Коротчаево, являющегося частью города Новый Уренгой (ЯНАО), в Дудинку Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. Вертолет не прибыл в место назначения, а проведенные в августе поисково-спасательные работы результатов не принесли и были приостановлены, подчеркнули в департаменте.

"По обращению Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности организовал силами "Ямалспаса" дополнительные поисковые работы пропавшего без вести вертолета", - говорится в сообщении.