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РИА Новости
Новости Подмосковья

Власти Подмосковья утвердили положение о создании ООПТ в Талдоме

12:38 04.09.2019
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© Фото : A.Savin / Wikimedia CommonsПлощадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
© Фото : A.Savin / Wikimedia Commons
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство Московской области утвердило положение о создании природного заказника площадью 3266 гектаров в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии Подмосковья.
Ранее заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин сообщил, что до конца 2019 года планируется создать девять Особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Власти Московской области утвердили положение о создании природного заказника площадью 3266 гектаров в Талдомском городском округе. Этот заказник уникален, здесь представлено практически все видовое разнообразие Подмосковья, от лишайника до бурого медведя", - цитирует пресс-служба Куракина.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектар: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.
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