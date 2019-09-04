Власти Подмосковья утвердили положение о создании ООПТ в Талдоме

Ранее заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин сообщил, что до конца 2019 года планируется создать девять Особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Власти Московской области утвердили положение о создании природного заказника площадью 3266 гектаров в Талдомском городском округе. Этот заказник уникален, здесь представлено практически все видовое разнообразие Подмосковья, от лишайника до бурого медведя", - цитирует пресс-служба Куракина.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектар: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.