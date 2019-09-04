Памфилова надеется, что наблюдатели на участках будут грамотными

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что партии, кандидаты и субъекты общественного контроля направят на выборы грамотных и обученных наблюдателей, на заседании в среду она также напомнила о необходимости заранее предоставить их списки.

"Мы всегда открыты в вопросах наблюдения на выборах, будь то представители кандидатов или партий или субъектов общественного контроля. Мы надеемся, что и партии, участвующие в выборах, и кандидаты примут самое активное участие в этом процессе и направят грамотных и обученных наблюдателей на все избирательные участки", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что в этом году на выборах всех уровней требуется заранее представить в соответствующую территориальную комиссию списки наблюдателей, которые назначаются в участковые комиссии. Это относится и к цифровым избирательным участкам. Срок истекает 4 сентября.

"Очень важно постараться создать самую доброжелательную обстановку в день выборов на избирательных участках. Найти возможность эффективного, конструктивного взаимодействия со всеми участниками избирательного процесса, понимая, что мы все делаем общее дело: члены комиссий участковых, наблюдатели, представители СМИ, представители правоохранительных органов. Мы обязаны просто наладить такое взаимодействие, чтобы это все работало на максимально точное проведение голосования и обеспечения конституционных прав избирателей", - добавила она.