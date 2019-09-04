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РИА Новости

Памфилова надеется, что наблюдатели на участках будут грамотными

12:36 04.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется, что партии, кандидаты и субъекты общественного контроля направят на выборы грамотных и обученных наблюдателей, на заседании в среду она также напомнила о необходимости заранее предоставить их списки.
"Мы всегда открыты в вопросах наблюдения на выборах, будь то представители кандидатов или партий или субъектов общественного контроля. Мы надеемся, что и партии, участвующие в выборах, и кандидаты примут самое активное участие в этом процессе и направят грамотных и обученных наблюдателей на все избирательные участки", - сказала Памфилова.
Она напомнила, что в этом году на выборах всех уровней требуется заранее представить в соответствующую территориальную комиссию списки наблюдателей, которые назначаются в участковые комиссии. Это относится и к цифровым избирательным участкам. Срок истекает 4 сентября.
"Очень важно постараться создать самую доброжелательную обстановку в день выборов на избирательных участках. Найти возможность эффективного, конструктивного взаимодействия со всеми участниками избирательного процесса, понимая, что мы все делаем общее дело: члены комиссий участковых, наблюдатели, представители СМИ, представители правоохранительных органов. Мы обязаны просто наладить такое взаимодействие, чтобы это все работало на максимально точное проведение голосования и обеспечения конституционных прав избирателей", - добавила она.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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