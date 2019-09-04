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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома заявил о готовности столицы к выборам

12:36 04.09.2019 (обновлено: 12:44 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москва готова к предстоящим 8 сентября выборам в Мосгордуму, предусмотрены меры на случай возможных провокаций, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Москва к выборам готова. Совместно с органами исполнительными власти решили все вопросы, связанные с оснащением избирательных участков, подходов к ним, совместно с правоохранительными органами проработаны все вопросы, связанные с безопасностью на избирательных участках. Предусмотрены меры на случай провокаций, совместно со штабами ГУВД, прокуратуры, силовых структур, МЧС", - сказал Горбунов по видеосвязи с ЦИК РФ в среду.
По его словам, вся техника к выборам готова, видеонаблюдением будут оснащены все ТИКи, все открытые избирательные участки, не будет видеонаблюдения только в местах временного пребывания - больницах, СИЗО. "В СИЗО пока планируется 78 москвичей, которые изъявили желание голосовать", - добавил он.
Горбунов отметил, что решены вопросы о голосовании людей, находящихся под домашним арестом. "Там более 600 человек, из них 240 уже написали заявление, чтобы им предоставлена была возможность проголосовать", - сообщил Горбунов.
Глава Мосгоризбиркома рассказал, что досрочно на сегодняшний день в столице 0,16% проголосовали от общего числа избирателей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
2 сентября, 13:15Выборы в Мосгордуму
Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаПолитика
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