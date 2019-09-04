Россия и Индия выступили против внешнего вмешательства в дела других стран

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Индия и Россия выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела каких-либо стран, заявил в среду премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.

"Сегодня, как и всегда, мы (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) провели переговоры по важным международным и региональным вопросам. Индия хочет видеть Афганистан независимым и безопасным, объединенным, мирным и демократичным. Обе наши страны выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела какой бы то ни было страны", - сказал он по итогам переговоров со своим российским коллегой.

По словам индийского премьера, сегодня и Москва, и Нью-Дели понимают, что без выстраивания многополярного мира достижение стабильности в международных отношениях невозможно.

"Наши сотрудничество и координация по этому вопросу станут факторами, необходимыми для достижения такого мира. Именно поэтому в БРИКС, ШОС и на других международных площадках нам необходимо развивать наше сотрудничество", - подчеркнул Моди.

Индийский премьер в эти дни находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Лидеры двух стран уже ознакомились с ходом работ на судостроительном комплексе "Звезда" и согласовали солидный пакет двухсторонних документов.