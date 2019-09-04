Путин и Моди подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия

"Стороны приветствовали интенсивное сотрудничество по парламентской линии и подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия как значимого компонента двусторонних отношений. Отметили визит председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ в Индию в декабре 2018 года и предстоящий визит спикера Народной палаты парламента Республики Индии в Россию позднее в 2019 году", - говорится в совместном заявлении.