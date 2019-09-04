Путин и Моди подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия для двухстороннего сотрудничества.
Текст совместного заявления по итогам XX российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества" опубликован на сайте Кремля.
"Стороны приветствовали интенсивное сотрудничество по парламентской линии и подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия как значимого компонента двусторонних отношений. Отметили визит председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ в Индию в декабре 2018 года и предстоящий визит спикера Народной палаты парламента Республики Индии в Россию позднее в 2019 году", - говорится в совместном заявлении.
Премьер Индии Нарендра Моди в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит 4 - 6 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.