Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу и посоветовала германским властям запросить информацию у США.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.

"Представитель правительства Германии сказал, что у Берлина нет исчерпывающей информации об авиационном ударе, который был нанесен вооруженными силами США в зоне деэскалации в Идлибе. То есть как нет исчерпывающей информации? А что нужно для того, чтобы она была? Я такой, может быть, слишком яркий приведу пример или параллель, но все же. Когда предпринимались меры в связи с некими событиями в Солсбери, у которых нет никаких подтверждений, нам говорили, что есть исчерпывающие данные, которых, правда, никто не видел, а когда весь мир видел - все СМИ передали о том, что по Идлибу США нанесли авиаудар, и США сами об этом сказали, - правительство ФРГ говорит, что исчерпывающей информации нет. Это как? Это такая демократия интересная, такая свобода слова?", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Дипломат отметила, что "ФРГ как участник ведомой Вашингтоном международной коалиции могут запросить, если нет такой просто исчерпывающей информации в СМИ и невозможно прочитать соответствующие сообщения на официальных сайтах госструктур США, они могут запросить у своих союзников соответствующие сведения - можно запросить по линии НАТО, по линии ЕС можно было уточнить, что там произошло".

"Мы уверены, эти данные позволили бы германской стороне лучше прояснить для себя ситуацию, которая сложилась в упомянутой сирийской провинции. Удивляет, что на фоне такой неосведомленности в Берлине позволяют себе беспочвенные выпады в отношении России и обвиняют нашу страну в целенаправленных бомбардировках гражданско-гуманитарной инфраструктуры в Идлибе. Мы неоднократно давали германским партнерам исчерпывающие и основанные на объективных данных разъяснения насчет звучащих в адрес России обвинений", - добавила она.