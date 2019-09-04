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РИА Новости
Война в Сирии

Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе

12:27 04.09.2019 (обновлено: 12:28 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу и посоветовала германским властям запросить информацию у США.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
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"Представитель правительства Германии сказал, что у Берлина нет исчерпывающей информации об авиационном ударе, который был нанесен вооруженными силами США в зоне деэскалации в Идлибе. То есть как нет исчерпывающей информации? А что нужно для того, чтобы она была? Я такой, может быть, слишком яркий приведу пример или параллель, но все же. Когда предпринимались меры в связи с некими событиями в Солсбери, у которых нет никаких подтверждений, нам говорили, что есть исчерпывающие данные, которых, правда, никто не видел, а когда весь мир видел - все СМИ передали о том, что по Идлибу США нанесли авиаудар, и США сами об этом сказали, - правительство ФРГ говорит, что исчерпывающей информации нет. Это как? Это такая демократия интересная, такая свобода слова?", - заявила Захарова на брифинге в среду.
Дипломат отметила, что "ФРГ как участник ведомой Вашингтоном международной коалиции могут запросить, если нет такой просто исчерпывающей информации в СМИ и невозможно прочитать соответствующие сообщения на официальных сайтах госструктур США, они могут запросить у своих союзников соответствующие сведения - можно запросить по линии НАТО, по линии ЕС можно было уточнить, что там произошло".
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"Мы уверены, эти данные позволили бы германской стороне лучше прояснить для себя ситуацию, которая сложилась в упомянутой сирийской провинции. Удивляет, что на фоне такой неосведомленности в Берлине позволяют себе беспочвенные выпады в отношении России и обвиняют нашу страну в целенаправленных бомбардировках гражданско-гуманитарной инфраструктуры в Идлибе. Мы неоднократно давали германским партнерам исчерпывающие и основанные на объективных данных разъяснения насчет звучащих в адрес России обвинений", - добавила она.
Захарова отметила, что такой подход Берлина не способствует конструктивному диалогу по Сирии.
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Война в СирииГерманияРоссияСШАВ мире
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